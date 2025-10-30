Atlético-MG: Hulk pode bater marca e entrar para grupo com CR7 e Messi
Apenas cinco jogadores na atualidade possuem esses números
Na partida da última terça-feira (28), contra o Independiente del Valle, Hulk marcou e quebrou um jejum de 15 jogos sem balançar as redes pelo Atlético. O jogador contribuiu para a vitória do Galo por 3 a 1 e classificação para a final da Copa Sul-Americana.
O atacante aproveitou um lançamento desviado pela defesa do Del Valle, na qual a bola sobrou nos pés do camisa 7 que ficou cara a cara com o goleiro e com tranquilidade empurrou para as redes. Na comemoração, todos os jogadores fizeram questão de abraçar Hulk que vibrou muito com a torcida do Atlético.
Com esse, Hulk chegou a 499 gols em sua carreira de 21 anos de futebol profissional. Durante esse período, marcou vestindo a camisa de diversas equipes, Porto, de Portugal, Zenit, da Rússia, clubes na China e Japão, seleção brasileira, além do Atlético, time em que acumulou mais gols marcados.
Hulk pode entrar para grupo estrelado
Se marcar mais uma vez, Hulk, ídolo do Atlético, vai entrar para a lista exclusiva de atletas em atividade que fizeram 500 ou mais gols no futebol. Apenas cinco atletas fazem parte desta lista atualmente, todos estrelas mundiais renomadas. Confira a lista;
1°- Cristiano Ronaldo - 950 gols
2°- Lionel Messi - 897 gols
3°- Robert Lewandowski - 718 gols
4°- Luís Suarez - 600 gols
5°- Karim Benzema - 502 gols
Hulk pelo Atlético
Hulk chegou em 2021 no Atlético, e se tornou para muitos, o maior ídolo da história do clube. O atacante conquistou oito títulos com a camisa alvinegra, Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) e Supercopa do Brasil (2022).
O super herói atleticano ocupa a 10° colocação de maiores artilheiros da história do Galo, com 131 gols em 279 partidas. O jogador fica atrás de outros ídolos como Reinaldo, Dadá Maravilha e Guilherme. Além disso, Hulk é maior artilheiro da Arena MRV atualmente, com 19 gols anotados na casa do Atlético.
