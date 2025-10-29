Preço de passagens para final aumenta após classificação do Atlético-MG
Valores subiram em relação a antes e depois da vitória contra o del Valle
O torcedor do Atlético que pretende ir a Assunção no Paraguai, para assistir a decisão da Sul-americana, é melhor correr para fechar a viagem. Segundo apuração do Lance! os valores das passagens aéreas quase dobraram na comparação antes e depois da classificação do Galo para a final.
O alvinegro mineiro enfrenta na decisão quem passar de Lanús e Universidad de Chile, que jogam a partida de volta na próxima quinta-feira (30). A ida terminou empatada em 2 a 2. A final acontece no dia 22 de novembro, em jogo único no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
O parâmetro utilizado para analisar os valores e a oscilação, foram os voos mais econômicos saindo do Rio de Janeiro (local mais próximo de Belo Horizonte com tarifas mais baixas) e chegando a Assunção tendo em vista a estadia de uma semana na capital paraguaia. (De 18 a 25 de Novembro).
Em média, os valores antes, na tarde de terça-feira (28), estavam na faixa de R$ 1700 por pessoa ida e volta. Já nesta quarta-feira (29), os preços aumentaram para cerca de R$ 2800, aproximadamente R$1100 de alta.
Partiu Paraguai ver o Atlético (Como tiver que ser)
Diante dos altos valores das passagens aéreas, a torcida do Galo se mobilizou nas redes sociais pedindo o Atlético que liberasse ônibus para os torcedores partirem rumo ao Paraguai. Mesmo com um percurso longo, de aproximadamente 32 horas, nada tira a animação da massa do Galo; Confira
Invasão na Argentina em 2024
No ano passado o Atlético disputou a final da Copa Libertadores contra o Botafogo em Buenos Aires, na Argentina. O Galo acabou saindo derrotado, mas teve a presença da massa atleticana em peso na capital argentina. Segundo a Conmebol estiveram presentes no estádio Monumental de Nuñez, cerca de 27 mil torcedores do time mineiro.
