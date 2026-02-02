menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Brasileirão e Mineiro: Confira a programação semanal do Atlético-MG

Galo tem a 2° rodada do Campeonato Brasileiro e reta final da primeira fase do Mineiro

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 02/02/2026
11:18
Jogadores do Atlético no vestiário antes do jogo contra o Pouso Alegre (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Atlético no vestiário antes do jogo contra o Pouso Alegre (Foto: Pedro Souza / Atlético)
A semana promete ser intensa para o Atlético. Após empatar com o Palmeiras na estreia do Brasileirão e buscar uma virada contra o Pouso Alegre no Mineiro, o time alvinegro terá pela frente novamente uma semana com atenções divididas, entre o torneio nacional e o estadual.
A semana promete ser intensa para o Atlético. Após empatar com o Palmeiras na estreia do Brasileirão e buscar uma virada contra o Pouso Alegre no Mineiro, o time alvinegro terá pela frente novamente uma semana com atenções divididas, entre o torneio nacional e o estadual.

O Galo vive um bom momento na temporada. Nos últimos três jogos, a equipe conquistou duas vitórias e um empate. Além disso, o time comandado por Jorge Sampaoli segue invicto em 2026, com um retrospecto de duas vitórias e cinco empates até aqui.

O treinador argentino parece ter encontrado uma base do time principal, utilizada nas partidas contra Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que essa mesma formação seja mantida para o duelo contra o Bragantino, fora de casa, na próxima quarta-feira (4), quando o Atlético busca sua primeira vitória na competição nacional.

Já no Campeonato Mineiro, Sampaoli optou por voltar a escalar uma equipe mista, estratégia semelhante à utilizada no início da temporada. No próximo sábado, o Galo enfrenta o Athletic, na Arena MRV, pela penúltima rodada da primeira fase. A equipe precisa de um resultado positivo para se aproximar ainda mais da classificação às semifinais do torneio.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (2) - Treino na cidade do Galo às 10h
Terça-Feira (3) - Treino na cidade do Galo às 10h / Viagem para Bragança Paulista às 16h
Quarta-Feira (4) - Bragantino x Atlético às 19h - 2° rodada do Campeonato Brasileiro (Estádio Cícero de Souza)
Quinta-Feira (5) - Retorno para Belo Horizonte às 9h30 / Treino às 11h30 na cidade do Galo
Sexta-Feira (6) - Treino na cidade do Galo às 10h
Sábado (7) - Atlético x Athletic às 18h30 - 7° rodada do Campeonato Mineiro (Arena MRV)
Domingo (8) - Folga - Livre

+Aposte no Atlético pelo Campeonato Mineiro e Brasileirão

Jogadores comemorando gol contra o Pouso Alegre (Foto: Pedro Souza / Atlético
Jogadores comemorando gol contra o Pouso Alegre (Foto: Pedro Souza / Atlético)

