Atlético Mineiro

Ibrachina x Atlético-MG: onde assistir, horário e informações do jogo pela Copinha

Equipes se enfrentam pela segunda fase da competição

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 12/01/2026
15:00
Ibrachina x Atlético (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraIbrachina x Atlético (Foto: Arte Lance!)
Ibrachina e Atlético se enfrentam pela segunda fase da Copinha 2026. O confronto em jogo único será realizado nessa terça-feira (13) às 15h, na Arena Ibrachina, em São Paulo. A partida terá transmissão da CazeTV (Youtube)
Ibrachina e Atlético se enfrentam pela segunda fase da Copinha 2026. O confronto em jogo único será realizado nessa terça-feira (13) às 15h, na Arena Ibrachina, em São Paulo. A partida terá transmissão da CazeTV (Youtube)

Como chegam as equipes?

O Ibrachina se classificou em primeiro do grupo 30, com sete pontos em três partidas. Goleou o Ferroviário por 5 a 0, empatou em 1 a 1 com o Santo André e fez 2 a 1 no Bangu.

Já o Galo, passou em segundo no grupo 29, com seis pontos somados em três rodadas. Bateu por 4 a 2 o União Rondonópolis e o QFC por 3 a 0 e sofreu uma dura derrota por 3 a 0 na última rodada para o Audax-SP.

Quem vencer o confronto está classificado para a próxima fase, para enfrentar Santo André ou Audax-SP, quem perder está eliminado da competição. Em caso de empate, a decisão será nas penalidades.

Ficha Técnica

IBRACHINA X ATLÉTICO-MG - 2ª FASE DA COPINHA
📍Estádio: Arena Ibrachina (São Paulo)
⏰Data e Horário: terça-feira (13) às 15h (de Brasília)
📺Onde assistir: CazéTV (youtube)

Lista de inscritos do Atlético para a competição

Goleiros: Estevan (2007), Kaio Assis (2008), Pedro Cobra (2006) e Zambrana (2009).
Laterais: Alexis Vargas (2006), Kauã Pascini (2008), Lucas Souza (2006), Samuel Rodrigues (2009) e Vitor Gabriel (2006).
Zagueiros: Cristian (2007), Lucas Santana (2007), Samuel Deus (2008), Samuel (2006) e Xavier (2008).
Meias: Eric (2006), Gutte (2008), Igor Toledo (2006), Luiz Peu (2008), Mathias (2008), Pedrinho (2006) e Vinicius (2009).
Atacantes: Amorim (2006), Gabriel Veneno (2009), João Teixeira (2008), João Vitor (2007), Louback (2006), Mosquito (2008), Murillo (2006), Riquelme (2009) e Ryan (2006).

Ibrachina x Atlético (Foto: Arte Lance!)
