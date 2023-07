O Atlético-MG pode voltar a ter o desfalque do técnico Luiz Felipe Scolari para a sequência da temporada. O treinador alvinegro será julgado pelo STJD nesta segunda-feira (17), a partir das 12h, na 1ª Comissão Disciplinar. Em suma, o treinador teria ofendido a honra da equipe de arbitragem, em uma partida pela Copa do Brasil, quando ainda estava no Athletico-PR, no mês de maio.