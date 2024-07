Hulk rasga elogios a novo ‘quarteto fantástico’ do Atlético-MG

Hulk comemora gol pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 10:45 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG tem um novo 'quarteto fantástico': Hulk, Paulinho, Gustavo Scarpa e Bernard. Após a vitória do Galo sobre o Vasco, nesse domingo, por 2 a 0, na Arena MRV, o camisa 7 do clube mineiro elogiou os atletas de frente.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Facilita (jogar com o trio). É o que falo com eles: ‘Com a qualidade que vocês têm, vocês têm que achar esses passes’. São caras que são muito inteligentes, com e sem a bola. É procurar a confiança, o entrosamento, para que a gente venha a crescer ainda mais - salientou o atacante do Galo.

Hulk fez os dois gols do Atlético-MG na vitória sobre o Vasco do domingo (21). Um deles, inclusive, com assistência de Gustavo Scarpa, líder do quesito no Brasileirão.

Em 2024, Hulk já contribuiu com 13 gols e sete assistências, somando 20 participações diretas na temporada. Paulinho, por sua vez, tem 13 gols e quatro assistências. Já Scarpa tem sete tentos e sete assistências.

➡️ Fausto Vera elogia estádio do Atlético-MG e fala sobre titularidade na equipe

Hulk comemora gol pelo Atlético-MG diante do Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)