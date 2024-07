Fausto Vera elogia estádio do Atlético-MG e fala sobre titularidade

Fausto Vera entrou como titular, nesse domingo - Foto: Pedro Souza / Atlético







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 12:13 • Belo Horizonte (MG)

O técnico do Atlético-MG, Gabriel Milito, pediu a diretoria a contratação do volante Fausto Vera. E mesmo com poucos dias no elenco o treinador já colocou o argentino para jogar. Na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, nesse domingo, na Arena MRV, o volante ficou até os 44 do segundo tempo em campo.

Após a partida, Vera ressaltou que estava a disposição, mas não sabia se seria titular.

-Muito feliz com a vitória do time. A verdade é que nenhum jogador sabe se vai começar como titular, estamos todos à disposição do treinador à medida que o time precise - salientou em entrevista à "Rádio Itatiaia" após a partida.

No Corinthians, Vera ficou bastante tempo sem jogar, sobretudo, após iniciar a negociação com o Atlético-MG. Dessa forma, o jogador relatou como se sentiu em campo.

-Tinha tempo que eu não jogava 90 minutos, mas me senti bem. Saí nos últimos cinco minutos, e também faz bem para o time, porque entra alguém novo - acrescentou.

Foi o primeiro jogo de Vera na Arena MRV. Ele elogiou o estádio atleticano e destacou o bom ambiente criado pelos torcedores.

Reencontro

O volante agora se prepara, junto com o elenco atleticano, para o jogo contra o Corinthians. O duelo será no próximo domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo teria um compromisso no meio de semana, contra o Athletico-PR, mas a partida foi adiada.