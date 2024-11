Hulk exalta currículo com ‘sete anos de Seleção’; relembre o que ele fez

Capitão do Atlético-MG, o atacante Hulk demonstrou irritação com Luiz Henrique, do Botafogo, após o empate sem gols entre as equipes no Independência, nessa quarta-feira, pela 34ª rodada do Brasileirão. O jogador do time mineiro chegou a dizer que “ele (Luiz Henrique) deu cinco chutes na Seleção, eu passei sete anos, eu tenho humildade”. De fato, Hulk teve um período consistente na equipe nacional, em que alternou bons e maus momentos.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

➡️Web repercute declaração de Hulk sobre Luiz Henrique, do Botafogo: ‘Não mentiu’

Ao longo da carreira, Hulk foi convocado constantemente para a Seleção Brasileira entre 2009 e 2016. No período, o time nacional ficou sob o comando de Dunga (duas vezes), Mano Menezes e Felipão. Em 2021, o atacante voltou a ser chamado para o Brasil, à época treinado por Tite. No total, foram 49 jogos e 11 gols.

Nesse período, Hulk participou da vitoriosa campanha na Copa das Confederações de 2013, quando o Brasil foi campeão após derrotar a Espanha por 3 a 0 na final disputada no Maracanã, e conquistou a Prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012.

continua após a publicidade

Hulk durante treino da Seleção Brasileira, em 2015 (Foto: Paulo Sergio)

Hulk foi titular da Seleção no 7 a 1

O atacante, porém, também esteve no grupo responsável por dois fracassos, o da Copa do Mundo de 2014 e o da Copa América Centenário. Hulk, inclusive, foi titular da Seleção Brasileira no 7 a 1 — depois, ele acabaria sendo substituído por Ramires naquela semifinal de Mundial com a Alemanha. O atacante não marcou gol naquela Copa.

Apesar de não ter sido chamado para defender o Brasil nos últimos três anos, o atacante esteve recentemente no radar do técnico Dorival Júnior. No início do mês, durante a convocação da Seleção para os jogos com Venezuela e Uruguai, o técnico do Brasil foi indagado sobre Hulk e revelou que o atacante do Atlético-MG já teve o nome analisado por ele e por sua comissão técnica.