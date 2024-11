Web repercute declaração de Hulk sobre Luiz Henrique, do Botafogo: ‘Não mentiu’

O final do jogo entre Atlético-MG e Botafogo, na última quarta-feira (20), foi marcado por uma confusão na Arena Independência. Logo após o apito final, Hulk discutiu com Marlon Freitas e criticou o atacante Luiz Henrique. As declarações do centroavante do clube mineiro tiveram grande repercussão nas redes sociais.

– Ele (Luiz Henrique) tem só cinco jogos pela Seleção e já acha que é craque. Ele não ganhou p*** nenhuma. Ele tem cinco chutes pela Seleção, eu passei sete anos e tenho humildade. Ele tem que correr pra caramba pra ser respeitado - disse Hulk em discussão com Marlon Freitas.

Segundo Hulk, Luiz Henrique teria dito no intervalo do jogo que o time do Atlético-MG é uma "merda" e "fraco". Em conversa com jornalistas depois do apito final, o atacante da equipe mineira voltou a falar sobre o jogador do Botafogo.

- O Luiz Henrique tem tudo para ser um craque. Não é ainda. Está fazendo um grande ano. Pelo que eu vi, eu não sou muito ruim de informações, mas eu acho que é a melhor temporada dele de todos os tempos. Não sei quantos gols ele fez, enfim. Mas está muito longe de ser craque ainda. Está muito longe, entendeu? - disse Hulk.

Em campo, Botafogo e Atlético-MG ficaram no 0 a 0. O resultado fez a distância do time carioca (69) para o Palmeiras (67) cair para dois pontos. O Alviverde venceu o Bahia por 2 a 1 na rodada.

Luiz Henrique é expulso após o jogo

Depois da discussão de Hulk em campo, uma nova confusão foi formada à beira do gramado envolvendo seguranças do Botafogo. No meio do tumulto, o atacante Luiz Henrique arremessou uma garrafa de água contra alguém. Já com o jogo encerrado, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi ao VAR e expulsou o jogador do clube carioca.

