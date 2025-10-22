Hulk é importante na busca do empate e chega a 50 assistências pelo Atlético-MG

Nesta terça feira (21), o Atlético empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle no estádio Banco Guayaquil, em Quito no Equador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Galo buscou o empate já nos acréscimos do segundo tempo, após belo passe de Hulk para gol de Dudu.



Hulk voltou a ser importante e decisivo em uma partida pelo Atlético. O jogador que vive um jejum de 13 jogos sem marcar, mais de dois meses, vem tendo atuações abaixo e sendo reserva em alguns jogos do Galo.

Na partida desta terça-feira (22), o jogador iniciou no banco mas entrou aos 28 do segundo tempo para ajudar o Galo a arrancar um empate na altitude de Quito. Após receber uma bola enfiada, o atacante invadiu a área e após a saída do goleiro deu um toque sutil para Dudu e livre empurrou para as redes.

Com o passe para o gol, o camisa 7 atleticano, chegou a marca de 50 assistências com a camisa do Atlético. O atacante além de ótimos números de gols, também contribui com passes decisivos para os companheiros de equipe

Independiente del Valle's Argentine goalkeeper #22 Guido Villar and Atletico Mineiro's forward #07 Hulk fight for the ball during the Copa Sudamericana semifinal first leg football match between Ecuador's Independiente del Valle and Brazil's Atletico Mineiro at the Banco Guayaquil stadium in Quito on October 21, 2025. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

Atacante quer voltar a ser "O Hulk do Atlético"

Após a partida Hulk comentou sobre vir trabalhando duro e empenhado para recuperar o bom futebol e ajudar o Atlético a vencer jogos. Confira;

"Estou tentando focar para voltar a ser aquele Hulk que toda a massa atleticana costumava ver em campo, produzindo, criando. Pouco tempo que estive em campo hoje, deu pra pegar um gostinho disso, né? Pra poder voltar essa confiança de decidir melhor as jogadas, de poder contribuir muito mais com gols e assistências.

Hulk também analisou o jejum de gols que vive, e afirmou que o gol vai sair na hora certa:

"O gol não saiu, mas fiquei muito mais feliz pela assistência, por vezes a assistência é muito melhor, é o mais importante que um gol. É claro que eu estou buscando esse gol e ele vai sair na hora certa. Resultado muito importante pra gente, sabemos que era um jogo de 180 minutos, temos mais 90 minutos em casa."