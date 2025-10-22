Presidente do Atlético-MG esclarece situação de Hulk

Após o empate em 1 a 1 do Atlético contra o del Valle, em Quito no Equador, o presidente do clube Sérgio Coelho esclareceu sobre a situação de Hulk. Na noite da última segunda-feira (20), circulou na imprensa e nas redes sociais, rumores sobre uma possível saída do camisa 7 do Galo.

Após o empate em 1 a 1 do Atlético contra o del Valle, em Quito no Equador, o presidente do clube Sérgio Coelho esclareceu sobre a situação de Hulk. Na noite da última segunda-feira (20), circulou na imprensa e nas redes sociais, rumores sobre uma possível saída do camisa 7 do Galo.

O presidente mostrou-se surpreso com os boatos e o que circulou sobre o ídolo atleticano. Além disso enalteceu o atacante e toda sua história com a camisa do Galo.

"A gente ficou muito surpreso com o que nós vimos aí de notícia, dizendo que nós queríamos romper o contrato com o Hulk no final do ano. O Hulk é um dos maiores ídolos da história de quase 120 anos do Galo. O ídolo aparece a cada dez anos e olha lá. A gente cumpre com os nossos contratos, independente se o jogador está bem, ou se não está, se é ídolo, se não é. Mas, especialmente com o Hulk, nós jamais pensaríamos em fazer uma coisa dessa. Não é nem em fazer, é em pensar".

Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG (Foto: Bruno Sousa/Atlético)

Sérgio Coelho também se mostrou preocupado e disse buscar se houve algum desvio de informação ou algo do tipo que pudesse ter gerado esses rumores sobre Hulk, o que não houve.

"Eu tive muita preocupação ontem, de conversar com os 4Rs, que são os investidores, também com o Paulo Bracks, que é o nosso diretor junto com o São Vitor, para saber se houve alguma brincadeira, algum comentário nesse sentido. E foram unânimes, que jamais fariam isso."

O presidente também revelou que conversou com Hulk sobre a situação que foi criada nas vésperas de um jogo tão importante quanto o desta terça, contra o del Valle.

"Eu tive uma conversa longa com o Hulk, a pessoa que a massa atleticana ama, nós atleticanos amamos o Hulk, por tudo que ele fez pelo Galo, pela pessoa que ele é. De repente, numa véspera de uma decisão como a de hoje, aparece uma notícia dessa que gerou um problemão pra gente. Mas a gente tem maturidade de saber tratar."

E aí, Hulk fica no Atlético?

Para finalizar Sérgio Coelho respondeu o que todos os Atleticanos queriam escutar, Hulk fica no Atlético.

"A massa atleticana pode ter absoluta certeza, o Hulk ficará conosco até o final do ano que vem. Se ele manifestar interesse em sair, ele vai procurar um clube para se transferir e vai trazer uma proposta para o galo, que vai estudar se tem interesse ou não. É uma situação diferente, mas partir da gente para romper o contrato com o Hulk, a chance é zero, simplesmente zero."