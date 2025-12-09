Quem deve permanecer no Atlético-MG em 2026? confira
Galo conta com jogadores importantes para a próxima temporada
- Matéria
- Mais Notícias
A reformulação do Atlético para a próxima temporada já iniciou. O clube pretende renovar o elenco, liberando atletas que não fazem sentido para a equipe e mantendo aqueles que tiveram avaliação positiva. Mas afinal quem são esses, quem fica no Galo para 2026?
Saídas? Atlético-MG tem lista encaminhada em busca de reformulação
Atlético Mineiro
Atlético-MG cumpriu o planejamento orçamentário em 2025? Confira balanço da temporada
Atlético Mineiro
Goleada do Atlético-MG dá esperanças por uma próxima temporada melhor
Atlético Mineiro
O ano foi decepcionante e ficou abaixo das expectativas, mas, mesmo diante desse cenário, alguns atletas se destacaram com desempenho consistente e consolidaram seu lugar nos planos do técnico Sampaoli.
Quem fica no Atlético?
Alguns jogadores são presença praticamente certa na próxima temporada, só deixando o clube diante de uma proposta irrecusável. Mesmo que nem todos sejam titulares absolutos de Sampaoli, continuam fazendo parte dos planos do Atlético para 2026.
Éverson, Lyanco, Natanael, Alexsander, Alan Franco, Igor Gomes, Bernard, Cuello, Dudu, são nomes que certamente irão permanecer no Galo.
Alguns nomes ainda são dúvidas quanto a sua permanência ou não. Surgiram rumores sobre uma possível saída dos astros Hulk, e Gustavo Scarpa, no entanto no momento tratam-se apenas de especulações.
Caio, Gabriel Menino, Biel, João Marcelo são alguns que não devem ficar. Os jogadores possivelmente irão buscar um novo destino no próximo ano.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Reformulação para 2026
Segundo Sampaoli, os jogadores do Atlético passarão por uma reavaliação que irá determinar quem fica e quem sai. O treinador pretende que a equipe tenha uma melhora qualitativa, com jogadores que possam realmente fazer a diferença ao longo do ano.
"O importante é que cheguem jogadores que nos dêem a possibilidade de ter um salto qualitativo que time merece. Em qualquer posição, terão que ser jogadores em que a gente possa confiar que vai trocar o rendimento tímido deste ano. Tem que ser jogadores diferenciados que marquem uma diferença em relação a esta camiseta."
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias