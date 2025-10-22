Dudu marca primeiro gol pelo Atlético-MG e fala sobre momento vivido no clube

Independiente del Valle e Atlético empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (21), na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Após a partida, Dudu, o autor do gol, falou sobre o jogo e o momento que vive pelo Galo.

Independiente del Valle e Atlético empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (21), na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Após a partida, Dudu, o autor do gol, falou sobre o jogo e o momento que vive pelo Atlético.

O atacante que chegou em Maio ao clube, após rescindir contrato com o rival Cruzeiro, marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. O jogador analisou a partida e o momento que vêm vivendo no time.

"Feliz pelo gol, a gente vem buscando isso há bastante tempo, meu primeiro gol com a camisa do Atlético. Estou muito feliz aqui com o resultado que eu venho desempenhando. A gente sabe que precisava melhorar um pouco na parte física, a gente melhorou nisso. E agora a gente vem ganhando o minutagem, vem ganhando tempo de jogo, a gente fica muito feliz por isso. Acho que a gente gostaria de ter saído aqui com a vitória, mas o empate na circunstância da partida, como foi, acho que foi um bom resultado."

Dudu comemora gol pelo Atlético contra o del Valle (Rodrigo Buendía)

Gol de Dudu pelo Atlético é recado para os críticos?

Perguntado se o gol pelo Atlético pode ser um recado para aqueles que vêm o criticando, Dudu respondeu assim:

"Todo mundo sabe da minha capacidade, sabe do meu futebol, acho que eu não preciso dar recado pra ninguém, eu tenho que trabalhar, vim de um período muito longo sem jogar, por conta de um lesão. Eu venho batalhando, venho trabalhando pra recuperar a forma mais rápida possível, agora vou ganhando minutagem, ganhando tempo, acho que fiz alguns jogos bons com o Atlético, e espero que eu continue nessa evolução aí pra poder ajudar o Atlético nesse restante temporada."

