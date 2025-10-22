Atlético-MG critica arbitragem"Vexame", e diz que irá notificar a Conmebol

O Atlético mostrou toda a sua indignação com a arbitragem após o empate em 1 a 1 contra o Independiente del Valle, em jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. O presidente do clube disse que irá notificar a Conmebol sobre o jogo desta terça-feira (21).

O Atlético mostrou toda a sua indignação com a arbitragem após o empate em 1 a 1 contra o Independiente del Valle, em jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. O presidente do clube disse que irá notificar a Conmebol sobre o jogo desta terça-feira (21).

continua após a publicidade

No início da partida, o árbitro Carlos Betancur (COL) marcou um pênalti duvidoso para a equipe equatoriana. A equipe de VAR solicitou que o juiz fosse ao monitor para revisar o lance. Após alguns minutos olhando, o árbitro voltou a campo e manteve a decisão de penalidade máxima.

A situação gerou bastante revolta do Atlético, que se sentiu prejudicado com a marcação errada, segundo o clube. A equipe se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto, " É isso mesmo, Conmebol? Um vexame a arbitragem hoje no Equador! Esperamos alguma atitude em relação a essa vergonha."

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Atlético irá notificar a Conmebol sobre arbitragem

Após a partida, o Presidente do Atlético, Sérgio Coelho disse que o clube tomará as medidas cabíveis e que irá notificar a Conmebol a respeito da arbitragem:

"Eu não sou muito de reclamar de arbitragem, só em alguns momentos específicos. Primeiro, eu quero deixar claro que nós temos um consultor de arbitragem que é um ex-árbitro FIFA renomado e eu o consultei se havia sido pênalti ou não no lance do pênalti deles. Ele simplesmente disse: um absurdo. E o mais absurdo é o árbitro ir ao VAR, ver o lance, e mesmo assim voltar e dar pênalti"

continua após a publicidade

"É inacreditável o que a gente viu aqui hoje. Eu já entrei em contato com a diretoria da Comembol, já fiz a reclamação e amanhã a gente faz essa reclamação oficialmente, não vou deixar parado nem deixar quieto."