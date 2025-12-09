Como será a preparação do Atlético-MG para a próxima temporada? Entenda

O Atlético encerrou a temporada de 2025 no último domingo (8), com a goleada de 5 a 0 em cima do Vasco. Após a partida, os jogadores foram liberados para período de férias com retorno previsto após as datas comemorativas.

O Atlético encerrou a temporada de 2025 no último domingo (8), com a goleada de 5 a 0 em cima do Vasco. Após a partida, os jogadores foram liberados para período de férias com retorno previsto após as datas comemorativas.

A equipe de Sampaoli terminou o Campeonato Brasileiro na 11° colocação com 48 pontos e não atingiu o principal objetivo esportivo: vaga na Libertadores. Novamente o Galo fica de fora da principal competição continental e jogará a Sul-Americana pelo segundo ano consecutivo.

Programação do Atlético

A reapresentação do elenco será no dia 2 de janeiro, iniciando a pré-temporada. A preparação a princípio ocorrerá na Cidade do Galo, sem viagens ou torneios amistosos, diferentemente do ano passado, quando o alvinegro disputou a FC Series nos Estados Unidos.

Com a mudança do calendário do futebol em 2026, os campeonatos iniciam mais cedo e menos de dez dias depois da reapresentação o Galo já tem sua estreia pelo Mineiro. No dia 11 de janeiro enfrenta o Betim às 16h na Arena MRV.

No entanto, nas primeiras partidas do estadual, o Galo entrará com uma equipe mesclada, com atletas das categorias de base e time profissional. No ano passado apenas jogadores do sub-20 atuaram nas primeiras rodadas.

continua após a publicidade

Segundo Sampaoli, a ideia para iniciar a temporada é ter três times. O primeiro como o principal que se prepare para o início do Campeonato Brasileiro, no final de janeiro. O segundo que inicie e compita no Campeonato Mineiro e o terceiro com jogadores de projeção, jovens que possam agregar ao Galo no futuro.

Além disso, o treinador explicou que em certos momentos esses times irão se misturar e competir entre si para ver quem entrará no primeiro time, o principal.