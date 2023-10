COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO



O primeiro tempo foi bastante morno e sem grandes oportunidades de gols para os dois lados. Dono da casa, o Atlético-MG pecava na ausência de criatividade, enquanto o Coritiba controlava o jogo defensiva. Foi no fim da etapa inicial que as principais oportunidades foram criadas. Do lado atleticano, Paulinho levou perigo de cabeça, que parou em um boa defesa de Gabriel. Na sequência, Victor Luis respondeu para o Coxa, quase marcando um gol olímpico, mas Everson fez a defesa e evitou o que seria o gol dos paranaenses.



E A ETAPA FINAL



Mas o que faltou de emoção no primeiro tempo, sobrou no segundo. Com a entrada de Zaracho no lugar de Alan Franco, o Galo ganhou dinâmica ofensiva e não demorou para abrir o placar. E com Hulk deixando a sua marca pela primeira vez na Arena MRV. Zaracho acionou Mariano pela direita, e o lateral cruzou na cabeça do atacante que abriu o placar. Mas quando parecia que o Atlético-MG iria de vez para cima, o Coxa não demorou para responder e empatou cinco minutos após sair atrás, com um golaço do meia Matheus Bianqui, que acertou um lindo chute de fora da área. E foi aí que o jogo ficou aberto, a ponto dos paranaenses conseguiram a virada na reta final, com o argelino Slimani aproveitando ótima jogada e cruzamento do lateral Jamerson e escorando de cabeça para o fundo do gol.