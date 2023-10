O Atlético-MG é o melhor time do returno do Brasileirão, ao lado de Fortaleza e Bragantino. As três equipes conquistaram 13 pontos nos últimos 18 possíveis. A melhor sequência do Galo no ano ainda é de quando Eduardo Coudet comandava o time. Foram 11 jogos sem perder, com sete vitórias. Até o momento, Scolari tem 18 jogos à frente do Galo.