Com passagens por diversas equipes do futebol brasileiro, entre elas, o Atlético-MG, o meia Dwann Oliveira, de 31 anos, acertou a sua transferência para o futebol do Panamá, mais especificamente para o Tauro FC. Esse será o terceiro clube do brasileiro no país. Anteriormente, o meia defendeu o Veraguas CD e San Miguelito. Dwann falou sobre a sua chegada e projetou uma busca por títulos.