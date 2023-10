Na partida anterior, contra o Cuiabá, os torcedores da principal organizada realizaram a recepção ao ônibus da delegação com um corredor de sinalizadores, o que dá um aspecto especial e motivacional no pré-jogo para os jogadores. Mas o que era para ser festa, foi confusão com bombas e spray de pimenta. Uma pequena multidão de atleticanos entraram em confronto com a Polícia Militar na Rua Walfrido Mendes, que fica atrás dos setores leste. Houve a detenção de dois torcedores.