Hulk completa cinco anos no Atlético-MG em momento de reafirmação dentro de campo

Nesta quinta-feira (29), Hulk completa cinco anos como jogador do Atlético Mineiro. O atacante chegou ao clube em 29 de janeiro de 2021 e, desde então, construiu uma trajetória que o coloca entre os maiores ídolos da história do Galo.

Com a camisa 7, Hulk foi peça fundamental no período mais vitorioso do Atlético. Em todos os anos desde sua chegada, o atacante conquistou ao menos um título, além de acumular prêmios individuais e números expressivos. Seus feitos dentro de campo, aliados à postura fora dele, fortaleceram a identificação com a torcida alvinegra, que passou a vê-lo como uma de suas principais referências.

Recentemente, porém, o jogador viveu semanas turbulentas. Hulk esteve envolvido em uma negociação conturbada e chegou a ficar próximo de deixar o clube. O Fluminense apareceu como possível destino, mas as tratativas não avançaram e o atacante permaneceu em Belo Horizonte.

Em meio à situação, Hulk utilizou as redes sociais para se manifestar. O jogador afirmou ter se sentido desvalorizado pela proposta de renovação apresentada pelo Atlético e pela forma como o processo foi conduzido. Apesar disso, reforçou seu carinho pelo clube e reafirmou o compromisso de cumprir seu contrato, válido até o fim de 2026.

Com o encerramento da "novela" e a permanência confirmada, Hulk iniciou a temporada 2026 com boas atuações, mostrando que segue sendo peça importante para o time. No clássico contra o Cruzeiro, o camisa 7 foi decisivo ao marcar um golaço que garantiu a virada e a vitória do Galo. Após um período de oscilações na última temporada, o atacante dá sinais de que parece reencontrar o bom futebol e voltar a ser protagonista no Atlético.

Hulk comemora gol no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Títulos de Hulk pelo Atlético

Campeonato Brasileiro 2021

Copa do Brasil 2021

Supercopa do Brasil 2021

5 Campeonatos Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)

Marcas do Camisa 7 pelo Galo

293 jogos 136 gols e 53 assistências 8° maior artilheiro da história do clube Maior artilheiro da Arena MRV (23 gols) Maior artilheiro do novo Mineirão (59 gols) Maior artilheiro do Galo na Libertadores (16 gols)

