menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Hulk completa cinco anos no Atlético-MG em momento de reafirmação dentro de campo

Atacante foi anunciado pelo Galo em 29 de janeiro de 2021

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 29/01/2026
12:41
Hulk fazendo sua comemoração característica (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraHulk fazendo sua comemoração característica (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Nesta quinta-feira (29), Hulk completa cinco anos como jogador do Atlético Mineiro. O atacante chegou ao clube em 29 de janeiro de 2021 e, desde então, construiu uma trajetória que o coloca entre os maiores ídolos da história do Galo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Nesta quinta-feira (29), Hulk completa cinco anos como jogador do Atlético Mineiro. O atacante chegou ao clube em 29 de janeiro de 2021 e, desde então, construiu uma trajetória que o coloca entre os maiores ídolos da história do Galo.

continua após a publicidade

Com a camisa 7, Hulk foi peça fundamental no período mais vitorioso do Atlético. Em todos os anos desde sua chegada, o atacante conquistou ao menos um título, além de acumular prêmios individuais e números expressivos. Seus feitos dentro de campo, aliados à postura fora dele, fortaleceram a identificação com a torcida alvinegra, que passou a vê-lo como uma de suas principais referências.

Recentemente, porém, o jogador viveu semanas turbulentas. Hulk esteve envolvido em uma negociação conturbada e chegou a ficar próximo de deixar o clube. O Fluminense apareceu como possível destino, mas as tratativas não avançaram e o atacante permaneceu em Belo Horizonte.

continua após a publicidade

Em meio à situação, Hulk utilizou as redes sociais para se manifestar. O jogador afirmou ter se sentido desvalorizado pela proposta de renovação apresentada pelo Atlético e pela forma como o processo foi conduzido. Apesar disso, reforçou seu carinho pelo clube e reafirmou o compromisso de cumprir seu contrato, válido até o fim de 2026.

Com o encerramento da "novela" e a permanência confirmada, Hulk iniciou a temporada 2026 com boas atuações, mostrando que segue sendo peça importante para o time. No clássico contra o Cruzeiro, o camisa 7 foi decisivo ao marcar um golaço que garantiu a virada e a vitória do Galo. Após um período de oscilações na última temporada, o atacante dá sinais de que parece reencontrar o bom futebol e voltar a ser protagonista no Atlético.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Hulk comemora gol no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Hulk comemora gol no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Títulos de Hulk pelo Atlético

  • Campeonato Brasileiro 2021
  • Copa do Brasil 2021
  • Supercopa do Brasil 2021
  • 5 Campeonatos Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)

Marcas do Camisa 7 pelo Galo

  1. 293 jogos
  2. 136 gols e 53 assistências
  3. 8° maior artilheiro da história do clube
  4. Maior artilheiro da Arena MRV (23 gols)
  5. Maior artilheiro do novo Mineirão (59 gols)
  6. Maior artilheiro do Galo na Libertadores (16 gols)

+Aposte no Atlético no Campeonato Mineiro e Brasileirão

Hulk comemora gol do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)
Hulk comemora gol do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias