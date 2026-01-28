Auxiliar de Sampaoli vê Atlético-MG superior e diz que equipe merecia 'algo melhor'
Sampaoli foi expulso e Diogo Alves comandou a coletiva
Atlético e Palmeiras empataram em 1 a 1 na Arena MRV, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Expulso durante o confronto, Sampaoli não concedeu entrevista coletiva. Coube ao auxiliar Diego Alves analisar o jogo, destacando a superioridade do Galo em boa parte da partida e apontando frustração com o resultado, diante do bom desempenho apresentado pela equipe alvinegra.
– Acredito que a frustração é bastante pertinente ao torcedor e como a gente trabalha e também torce, claramente a gente sai com essa pequena frustração. Acho que a gente precisa valorizar muito a elaboração do plano e a execução do plano, contra sem dúvida nenhuma um dos favoritos.
– Fica aquele ar de frustração, não pelo empate, mas sim porque eu acredito que a equipe mereceu coisa melhor hoje numa estreia, para mim, bastante positiva baseada na forma coletiva – analisou Diogo Alves
Como foi Atlético x Palmeiras?
As equipes iniciaram a partida com muitos erros no meio de campo e poucas chances claras de gol. Apesar de o Palmeiras apresentar leve superioridade na primeira etapa, foi o Atlético-MG quem criou a primeira oportunidade de abrir o placar.
Hulk foi acionado pelo meio, passou por dois defensores e arriscou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol. O Palmeiras respondeu em finalização de longa distância de Andreas Pereira.
Na sequência, os visitantes abriram o placar em cobrança de escanteio. Andreas Pereira bateu na primeira trave, e Flaco López ganhou a disputa pelo alto para cabecear para o fundo das redes. Após o gol, o Palmeiras manteve o controle do ritmo da partida, enquanto o Galo abusava das ligações diretas.
Pouco antes dos acréscimos, Victor Hugo aproveitou falha de Murilo, que não conseguiu afastar a bola dentro da área, finalizou com força em direção ao gol de Carlos Miguel. A bola ainda desviou no pé do goleiro antes de entrar.
O Palmeiras começou os 45 minutos finais melhor, mas Ramón Sosa, livre dentro da área, desperdiçou uma chance clara logo aos quatro minutos. Flaco López arriscou de fora da área, e Éverson fez boa defesa. Piquerez também teve uma oportunidade durante uma blitz alviverde.
O Atlético-MG, mesmo recuado, aproveitou uma falha bizarra de Khellven, que, ao tentar afastar um cruzamento, acabou chutando contra o próprio gol, garantindo a virada do Galo.
Em desvantagem, Vitor Roque foi acionado pelo técnico Abel Ferreira e respondeu rapidamente. O camisa 9 aproveitou uma casquinha para avançar em direção à área adversária. Ele chutou em cima do goleiro, mas a bola voltou para ele e acabou entrando no gol.
