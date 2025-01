Atlético-MG registra superávit operacional em 2024, mas aponta aumento da dívida

O Atlético-MG anunciou que, mesmo com superávit operacional, o clube registrou aumento de sua dívida em R$ 90 milhões em 2024. O número foi revelado durante um encontro realizado na Sede do Galo para apresentação de análise financeira à imprensa na quinta-feira (8).

Segundo o CEO Bruno Muzzi, atualmente o clube deve R$ 1,4 bilhão, o que representa um aumento de R$ 90 milhões em relação ao valor que o clube devia em 2023.

No planejamento inicial, o Galo previa a redução da dívida para R$ 1,2 bilhão em 2024, o que não aconteceu, e que seria possível quitar a dívida em 2026. Agora, a expectativa é de que ela comece a diminuir em 2028, mas não há uma nova data estipulada para o débito ser quitado.

Vale lembrar que os dados apresentados ainda são uma estimativa e passarão por auditoria nos próximos meses.

Muzzi explicou do que a dívida é composta: R$ 507 milhões corresponde ao endividamento bancário, R$ 410 milhões pela Arena MRV, R$ 354 milhões em questões tributárias (PROFUT E PERSE) e R$ 129 milhões de contas a pagar.

Segundo os dados apresentados, a dívida bancária teve um aumento de R$ 42 milhões, a tributária de R$ 31 milhões e do capital de giro de R$ 93 milhões.

O CEO explicou que o aumento da dívida teve como principal fator as contratações que o clube precisou fazer no meio do ano de 2024.

- Nós acabamos fazendo algumas contratações na segunda janela que aumentaram o nosso investimento e a variação do capital de giro de um ano para o outro. Houve um incremento no tamanho da dívida em relação ao que programamos - disse Muzzi.

Superávit operacional

Se a dívida do clube aumentou, o resultado operacional, que envolve transmissão, premiação, bilheteria, patrocínios, programa de sócio-torcedor e arena, teve resultado positivo.

De acordo com os dados apresentados, a receita operacional do Atlético no ano foi de R$ 502 milhões, com R$ 53 milhões vindos apenas da Arena MRV. As despesas ficaram em R$ 494 milhões, sendo R$ 379 milhões com o futebol profissional. Assim, o clube registrou um superávit de R$ 8 milhões, o que o foi comemorado pela gestão.

- Eu preciso que o Atlético seja superavitário na operação. É o que nos dá sustentabilidade. Deixo isso como uma mensagem-chave da nossa administração - pontuou Bruno Muzzi.