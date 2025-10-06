Na manhã desta segunda-feira (6), a cúpula do Atlético Mineiro marcou presença na Cidade do Galo para uma reunião com a comissão técnica e, em seguida, uma conversa com os líderes do elenco. Estiveram presentes o presidente do Conselho de Administração da SAF, Rubens Menin; o presidente do clube, Sérgio Coelho; o membro do Conselho Deliberativo, Renato Salvador; o CEO Bruno Muzzi; o diretor de competições, Pedro Tavares; além do CSO de futebol, Paulo Bracks, e do diretor de futebol, Victor Bagy.

A primeira conversa foi com a comissão técnica alvinegra, em um momento considerado importante diante da fase delicada vivida pela equipe na temporada. Na sequência, os dirigentes se reuniram com os principais líderes do elenco, com o objetivo de reforçar a cobrança por resultados, mas também de motivar o grupo para a sequência dos compromissos.

A presença da alta direção reforça a consciência interna sobre a necessidade de uma resposta imediata dentro de campo. O clima na Cidade do Galo foi de seriedade, com foco total na retomada do bom desempenho.

Pronunciamento de Paulo Bracks após Atlético x Fluminense

O CSO do Atlético, Paulo Bracks, já havia se pronunciado após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense, no último sábado (4), no Maracanã. Na saída do estádio, o dirigente revelou que houve uma conversa dura no vestiário com jogadores e comissão técnica, em tom de forte cobrança por uma reação imediata.

Bracks afirmou que o “alerta vermelho” está ligado no clube, mas garantiu confiança na recuperação do bom futebol.

