Atlético Mineiro

Atlético-MG comunica saída de Bruno Muzzi ao final da temporada

Muzzi deixará o cargo de CEO do Galo

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 11/11/2025
11:58
Bruno Muzzi CEO do Atlético (Reprodução)
imagem cameraBruno Muzzi CEO do Atlético (Reprodução)
O Atlético comunicou nesta quarta-feira (12), que o CEO Bruno Muzzi, deixará a equipe ao final da temporada 2025. O novo dirigente será anunciado no início de dezembro e atuará ao lado de Muzzi durante o processo de transição.

Em postagem nas redes sociais, o Galo agradeceu pela dedicação, profissionalismo e liderança à frente da Arena MRV e da SAF do Atlético, reconhecendo sua contribuição para os avanços institucionais, estruturais e de governança do Clube.

Bruno Muzzi e a Arena MRV

Bruno Muzzi foi um dos responsáveis por liderar a construção da casa do Atlético, a Arena MRV em 2022,e depois assumiu o cargo de CEO da equipe, contribuindo de forma decisiva para importantes avanços institucionais, estruturais e de governança.

Bruno Muzzi, CEO do Atlético-MG
Bruno Muzzi, CEO do Galo deixará o clube (Foto: reprodução)

Situação do Atlético na temporada

O alvinegro tem como principal foco, o título da Sul-Americana, no entanto, vive bom momento também no Campeonato Brasileiro, recuperando-se dentro da competição. A equipe comandada por Sampaoli vem de uma sequência de quatro jogos sem perder, com três vitórias e um empate, conquistado com um jogador a menos durante toda a partida.

A fase boa do Galo fez a equipe mudar o foco no torneio nacional. Segundo o próprio treinador, a busca será por uma vaga via brasileirão na Libertadores 2026; O Atlético tem 43 pontos e ocupa a nona colocação, a oito do Fluminense, último time do grupo de classificação ao torneio continental.

