São Paulo e Atlético-MG se enfrentaram no Morumbi, na tarde deste domingo (6), e o Galo saiu vitorioso pelo placar de 2 a 0. A partida ficou marcada pela apresentação dos reforços badalados James Rodríguez e Lucas Moura — que entrou no jogo. Porém, Hulk e Pavón 'estragaram' a festa e fizeram os gols que garantiram o triunfo do time mineiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.