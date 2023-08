O momento ruim acabou no embate mais recente pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi, contra o São Paulo. Com apenas 4 minutos, Hulk bateu uma falta de longa distância e acertou o ângulo. Com uma penalidade no segundo tempo, Pavón ampliou para os visitantes. CURTE BASQUETE E QUER APOSTAR NA LIGA PRINCIPAL DOS EUA? - O SDA, sites-de-apostas.net, tem vários especialistas que dão dicas e palpites para todas as partidas da NBA hoje, confira e se divirta apostando.