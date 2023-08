Na última rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe mineira derrotou o São Paulo por 2 a 0, no Morumbi, e venceu a primeira partida no comando do técnico Felipão. Já o Verdão foi derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense, no Maracanã, tendo entrado em campos com time misto visando justamente o duelo contra o Atlético-MG.