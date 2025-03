Atlético-MG recebe mensagens pelo aniversário de 117 anos

O aniversário de 117 anos do Atlético-MG está sendo comemorado pela torcida atleticana e vários ídolos do clube. Ex-jogadores com Ronaldinho Gaúcho, Reinaldo e Diego Tardelli já se manifestaram nas redes sociais, parabenizando o Galo pela data desta terça-feira (25).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

- Parabéns Atlético por seus 117 anos de história… O Galo é inesquecível!!! – postou o ex-atacante Ronaldinho Gaúcho, em sua conta no X.

O jogador defendeu o Atlético-MG de 2012 a 2014, com 87 jogos e 28 gols, e foi o destaque na inédita conquista da Copa Libertadores de 2013, sob o comando do técnico Cuca.

- SINCE 1908. Parabéns Clube Atlético Mineiro! – foi a postagem de outro ex-atacante atleticano, Diego Tardelli, que disputou 230 partidas pelo Galo, com 119 gols marcados e vários títulos conquistados, como o da Copa do Brasil de 2014.

continua após a publicidade

- Obrigado por tudo Galo e Massa. Parabéns ao glorioso Clube Atlético Mineiro - publicou o ídolo Reinaldo, junto ao um trecho do livro “Nós Somos do Clube Atlético Mineiro”. Reinaldo é o maior goleador da história do clube com 255 gols em 475 jogos.

Também se manifestaram nas redes sociais o ex-ponta Éder Aleixo, atualmente auxiliar-técnico do clube, o ex-zagueiro Leonardo Silva e o ex-atacante Luan.

continua após a publicidade

CBF também parabeniza Atlético-MG pelos 117 anos de existência

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também parabenizou o Atlético-MG pelos 117 anos, nesta terça-feira (25). No Instagram e no X, a entidade publicou um vídeo com este texto:

- GALO! O futebol brasileiro celebra os 117 anos de um dos clubes mais tradicionais do país, Atlético! Que essa trajetória continue rendendo grandes momentos para o futebol! - escreveu o perfil oficial da CBF.

Torcedores do Atlético, na noite da segunda-feira (24), repetiram a manifestação dos últimos anos e fizeram uma vigília de celebração do aniversário, em frente à sede de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, até meia-noite para comemorar a data de 25 de março.