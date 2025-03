Torcida do Atlético-MG escolhe pintura para Arena MRV

O Atlético-MG divulgou, nesta quarta-feira (26), o desenho escolhido pelos torcedores para estampar o setor Inter Sul da Arena MRV, no qual não haverá cadeiras e onde ficará as torcidas organizadas do clube. A pintura eleita foi a "Aqui é Galo", feita pelo tatuador Thiago Scap, que também cria mosaicos no estádio. São dois escudos do clube, o atual e um antigo, nas extremidades, com a frase "Aqui é Galo" no centro do espaço.

O desenho foi eleito em votação popular, pelo Super App, e a votação se encerrou às 23h59 da terça-feira (25), para fechar as comemorações do aniversário de 117 anos do Atlético-MG. Foi um total de 24.134 votos no aplicativo, o que representa recorde de participação.

Havia três opções de artes para a escolha da torcida atleticana. O “Aqui é Galo” venceu com uma margem apertada em relação ao segundo colocado, que foi elaborado com as imagens de diferentes versões do escudo oficial do Atlético, além de dois “Galos Volpis” nos cantos. A terceira opção entre os preferidos da massa era a arte com o inscrito “1908” ao centro.

Veja o resultado da votação:

11.233 votos para "Aqui é Galo"

10.876 votos para "Galo Volpi"

2.025 votos para "1908"

Arena MRV deve ser reaberta no jogo do Atlético-MG contra o Vitória, em 12 de abril

Arena MRV está em reforma para instalação de gramado sintético (Foto: Divulgação/CAM)

A Arena MRV passa por reformas, e a principal delas é a implantação do gramado sintético. A elevação do campo em 70 centímetros, com a colocação de brita, está concluída. A acústica do estádio também passa por melhorias, para que o som reverbere para o interior da Arena MRV.

A previsão para que o Atlético-MG volte a jogar em seu estádio é para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em 12 de abril, contra o Vitória. Desde o início da temporada, o Galo tem atuado no Mineirão.