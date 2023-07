Goiás e Atlético-MG medem forças às 20h desta segunda-feira, 17 de julho, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Serrinha, em Goiânia. Ambas as equipes precisam da vitória, mas têm objetivos diferentes na competição: enquanto o Esmeraldino luta para fugir do rebaixamento, o Galo quer se reaproximar do G6, a zona de classificação para a Libertadores.