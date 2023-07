Na tarde deste domingo (16), acontece o “Lendas do Galo”, jogo festivo que contará com uma partida de exibição com ex-jogadores e ídolos do Atlético-MG, na Arena MRV, no Bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O jogo, que começa às 14h, terá transmissão exclusiva da Itatiaia no YouTube em parceria com a Arena MRV e oferecimento da ArcelorMittal.