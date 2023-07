Embora não tenha feito gol, Ronaldinho Gaúcho, campeão da Libertadores com o Atlético-MG, foi uma atração a parte. O jogo festivo teve o pontapé inicial de Dadá Maravilha, autor do gol do título brasileiro de 1971 e o último gol de Reinaldo, maior artilheiro da história do clube, em cobrança de pênalti após tabela com R10.