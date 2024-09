Gabriel Milito concedeu coletiva de imprensa após a vitória do Atlético-MG sobre o Fluminense, pela Lobertadores (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 22:37 • Belo Horizonte (MG)

O técnico Gabriel Milito concedeu coletiva de imprensa após a vitória do Atlético-MG sobre o Fluminense por 2 a 0, na Arena MRV, pela Libertadores. O treinador explicou as substituições e revelou o que disse para os jogadores antes do duelo decisivo nas quartas de final da competição continental.

Aspas de Milito

- Nós tínhamos treinando durante a semana a possibilidade de Hulk jogar por fora e Scarpa jogar por fora, para ter o um contra um por fora, que é muito importante. Gostamos do Gustavo pela esquerda por conta de seus cruzamentos, achando o Deyverson - disse o comandante.

- Eu tenho muita confiança neles. Depois do jogo no Rio - a derrota no final -, falei com eles para terem calma e a certeza de que faríamos um grande jogo hoje. Mas teríamos que jogar uma partida perfeita, pois estávamos jogando com o último campeão da América, com grandes jogadores. E eles fizeram uma partida perfeita, desde os aspectos defensivos até os aspectos ofensivos, desde o amor-próprio ao amor ao futebol. Sem paixão e sem valentia, é impossível ganhar - finalizou.

Atlético-MG eliminou o Fluminense e avançou na Libertadores (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 FLUMINENSE

LIBERTADORES - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

🚩 Assistentes: Jhon León (COL) e Jhon Gallego (COL);

🖥️ VAR: Jhon Perdomo (COL).🥅 Gols: Deyverson, 5' e 44 do 2º tempo.

🟨 Cartões amarelos: Hulk, Fábio, Bernard, Deyverson e Bernal.

⚽ ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Lyanco, Bataglia e Junior Alonso; Scarpa (Igor Rabelo), Fausto Vera, Alan Franco, Bernard (Deyverson) e Arana; Hulk e Paulinho (Rubens).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Bernal, Martinelli e Ganso (Lima); Arias, Kauã Elias (Germán Cano) e Serna (Antônio Carlos).