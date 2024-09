Deyverson brilha, marca duas vezes e Atlético-MG despacha o Fluminense na Libertadores

O atacante do Atlético Mineiro, Deyverson, comemora após marcar durante a partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores entre Atlético Mineiro e Fluminense, no estádio Arena MRV, em Belo Horizonte, Brasil, em 25 de setembro de 2024. (Foto de GLEDSTON TAVARES / AFP )







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 20:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense visitou o Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Os gols do Galo saíram já no segundo tempo, marcados por Deyverson.

➡️ Assista no Paramount+ com 30 dias grátis!

➡️ Quer saber tudo de Fluminense neste dia de Libertadores? Clique no link e participe da comunidade do tricolor com notícias e chat em tempo real

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, a superioridade foi toda do Atlético-MG. Logo no início, Gustavo Scarpa achou Guilherme Arana livre. O lateral, com a bola dominada, cruzou no braço de Arias, que cometeu pênalti. Hulk, mesmo com experiência, foi superado por Fábio, que defendeu a cobrança.

O massacre do Atlético continuou. A equipe não se abalou com o pênalti perdido e seguiu com um bom volume de jogo, forçando Fábio a fazer outras boas defesas. Após o lance, a melhor jogada foi um chute de Battaglia, que explodiu na trave. A melhor chance do Fluminense foi em um escanteio, que o zagueiro Thiago Silva cabeceou para fora.

Na segunda etapa, o mesmo sistema se repetiu. Forte, o Galo via pra cima, e o Fluminense escolhia esperar pelos pênaltis. Iluminado, como sempre, Deyverson apareceu. De cabeça, abriu o placar para o time mineiro.

O Fluminense conseguiu uma escapada, mas Kauã Elias chutou para fora. Paulinho, fora de seu ritmo normal, perdia caminhões de gols. Apreensiva, a torcida do Atlético respirou aliviada após Hulk, em um belo cruzamento, encontrar Deyverson de novo. Atlético-MG 2 a 0 e classificação garantida!

O atacante do Atlético Mineiro, Deyverson, comemora após marcar durante a partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores entre Atlético Mineiro e Fluminense, no estádio Arena MRV, em Belo Horizonte, Brasil, em 25 de setembro de 2024. (Foto de GLEDSTON TAVARES / AFP )

O que vem pela frente?

O próximo jogo do Atlético-MG é no sábado (28), contra o Palmeiras, na Arena MRV. O Fluminense, por outro lado, enfrenta o Atlético-GO, no domingo (29), em Goiânia.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FLUMINENSE

LIBERTADORES - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

🟨 Árbitro: Wilmar Roldan (COL);

🚩 Assistentes: Jhon Leon (COL) e Jhon Gallego (COL);

🖥️ VAR: Jhon Perdomo (COL).

🥅 Gols: Deyverson (2)

🟨 Cartões amarelos: Hulk, Bernard e Deyverson (CAM), Bernal, Martinelli e Fábio (Flu)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Bruno Fuchs, Lyanco, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Battaglia, Scarpa e Bernard; Hulk e Paulinho.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Kauã Elias e Serna.