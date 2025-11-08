Sampaoli busca diante do Sport, primeira vitória como visitante desde retorno ao Atlético-MG

Neste sábado, o Atlético enfrenta o Sport às 16h na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Sampaoli busca sua primeira vitória como visitante desde seu retorno ao Galo, há um mês atrás.

Desde sua chegada, o técnico argentino já comandou o Atlético em sete jogos fora de casa. Foram quatro derrotas e três empates conquistados, com dez gols sofridos e apenas três marcados. Um jogo pela Copa do Brasil, dois pela Copa Sul-Americana, e quatro pelo Campeonato Brasileiro.

A última vitória do Galo como visitante, Cuca ainda era o treinador da equipe. O Atlético venceu na Argentina o Godoy Cruz por 1 a 0 no dia 21 de Agosto, no jogo de volta das oitavas da Sul-Americana. Já pelo Campeonato Brasileiro, são três meses sem triunfos longe de Belo Horizonte. A última foi no dia 1° de Junho, quando venceu o Ceará no Castelão por 1 a 0.

Atlético na última vitória como visitante pelo Brasileirão 2025, em junho contra o Ceará no Castelão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético como visitante Brasileirão 2025

O desempenho do Atlético como visitante no Brasileirão 2025 é muito ruim. O time tem a quinta pior campanha do Campeonato Brasileiro nesse quesito.

A equipe mineira tem apenas 20% de aproveitamento quando atua longe da Arena MRV. São apenas dez pontos conquistados em 16 partidas disputadas. Foram duas vitórias, quatro empates e dez derrotas.

Retrospecto recente fora contra o Sport

Jogando no Recife contra o Sport, os números recentes são equilibrados. Nas últimas dez partidas do Atlético na casa do Leão da Ilha, são quatro vitórias pra cada lado, além de dois empates.

CONFIRA AS OPÇÕES DE SAMPAOLI PARA ESCALAR O ATLÉTICO DIANTE DO SPORT