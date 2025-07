Os problemas de Cuca para escalar o Atlético-MG na volta do Brasileirão aumentaram. Na manhã desta quinta-feira (10), o clube confirmou a lesão de Patrick, que vinha sendo titular no meio-campo. O volante teve diagnosticada uma fratura por estresse na região lombar e já iniciou tratamento, desfalcando a equipe por tempo indeterminado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

A lesão de Patrick no Atlético-MG

Patrick, que foi titular em cinco dos últimos seis jogos do Galo, já havia ficado de fora da última partida antes da pausa para o Mundial de Clubes, contra o Internacional, por conta de uma amigdalite.

Agora, após se queixar de dores na coluna no início desta semana, o diagnóstico apontou o problema mais sério: fratura por estresse na região lombar. O clube informou que ele iniciou um tratamento conservador e será reavaliado periodicamente.

continua após a publicidade

(Foto: Reprodução/Atlético-MG)

Dor de cabeça para Cuca: os outros desfalques

A ausência de Patrick se soma a outros dois desfalques importantes na equipe titular para o jogo contra o Bahia, no sábado (12). O goleiro Everson e o atacante Rony receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão.

Enquanto isso, o departamento médico ainda conta com os jovens Cadu e Caio Maia, ambos com lesões no joelho.

Cuello em transição

O alento para o treinador é a situação do atacante Tomás Cuello. O argentino, que também estava no departamento médico, já está em fase de transição e participou normalmente do treino coletivo de ontem com o restante do elenco, marcando inclusive um gol na atividade.

continua após a publicidade

O provável time do Atlético-MG contra o Bahia

Com a lesão de Patrick, suspensos e retornos, o provável time que Cuca deve mandar a campo para enfrentar o Bahia no sábado é: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino e Scarpa; Dudu e Hulk.