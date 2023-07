Continuando com as movimentações no mercado de transferências, o Girona anunciou nesta quinta-feira, a contratação do atacante Savinho, ex-Atlético-MG. O atacante pertence à equipe francesa Troyes e foi emprestado por um ano com opção de compra ao clube espanhol após passagem pelo time principal do PSV, onde atuou em 18 partidas, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências, além de ter jogado pelo time B dos holandeses, sendo importante no crescimento e amadurecimento. As equipes envolvidas na transferência pertencem ao Grupo City.