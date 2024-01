O técnico do Atlético-MG e pentacampeão do Mundo em 2022 com a Seleção, Felipão lamentou a morte de Zagallo, que ocorreu na sexta-feira (5), no Rio de Janeiro. Nas redes socias da sua assessoria de imprensa, o treinador do Galo deixou uma mensagem em homenagem à Mário Jorge Lobo Zagallo.