RUBENS X ARANA



- Na posição dele, temos o Arana. O Arana vinha de uma recuperação que começou no jogo contra o Fluminense e depois ele foi acrescentando, chegando ao ponto de ser convocado. O Rubens tem que saber que na posição dele tem um jogador que joga muito bem. E ele tem tempo para entrar. O conhecendo, fui observando, trabalhando e quando chegou a oportunidade, a gente colocou o Rubens. Quando chega o momento, é a hora da gente conversar com o jogador, fazer ele entender que as oportunidades vão surgir e que ele aproveite essas oportunidades. Ele é um menino bom. Vai aproveitando as oportunidades jogando ao lado do Arana em uma posição que ele também nos dá tranquilidade no setor para colocarmos Paulinho e Hulk mais a vontade como dois atacantes, porque nós temos uma cobertura muito boa pelo lado esquerdo, com o Zaracho temos uma cobertura muito boa do lado direito e temos dois cães de guarda como volantes.