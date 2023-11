- Não vamos ser injustos com o Coudet. Em 10 jogos ele fez 18 pontos. Era um trabalho muito bom. Eu tive dificuldades com os jogadores nos primeiros dez jogos e depois fomos nos encontrando com algumas correções. Mas para não ser injusto com o treinador anterior, a soma de pontos anterior dava 60% (de aproveitamento). Se tivéssemos 60% hoje, estávamos perto do Botafogo.