O Atlético-MG venceu o Fortaleza por 3 a 1 com show do atacante Paulinho, autor de dois gols, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 do Galo marcou aos 16 do primeiro tempo e aos 11 da segunda etapa. Cinco minutos depois, Hulk marcou o terceiro gol do clube mineiro em combrança de pênalti. O gol do Leão foi marcado por Lucero, ainda na primeira etapa.