Fausto Vera fala da troca de Corinthians pelo Atlético-MG: ‘Não tive dúvidas’

Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 19:23 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG apresentou oficialmente o volante Fausto Vera. O atleta foi contratado junto ao Corinthians e já está regularizado para iniciar os jogos com a camisa do Galo.

No entanto, questionado sobre a possibilidade de ser jogador do Atlético e trabalhar novamente com Gabriel Milito, ele ressaltou que não teve qualquer dúvida quando recebeu o contato.

-Quando surgiu a possibilidade de vir para o Atlético não tive dúvidas de vir. Realmente tinha muita vontade de estar aqui, vestir essa camisa. Foram dias de negociações muito difíceis. Estou muito feliz. Fizeram um grande esforço para que eu estivesse aqui e torço para que tudo dê certo - salientou em entrevista coletiva na Cidade do Galo.

No Timão, todavia, Vera já não estava como titular e passou por momentos de questionamento. No Galo, porém, ele acredita que Milito terá conhecimento necessário para a escalação.

-(No Corinthians) Comecei jogando de volante com um treinador e fui mudando. Milito já me conhece, ele sabe minha posição dentro do campo e o que eu posso fazer para ajudar meus companheiros. Espero poder dar muito certo, sempre aprendendo, sempre dando o máximo esforço. Estou ansioso para jogar para poder ajudar dentro do campo.

Milito pediu a contratação de Fausto Vera - Foto: Gilson Lobo/AGIF

Vera e Milito trabalharam juntos na época de Argentinos Jrs. O jogador chega após indicação de Milito. Para anunciar o atleta, o Galo desembolsou cerca de 4 milhões de dólares (R$ 22,1 milhões), além de R$ 5 milhões por metas estabelecidas em contrato.