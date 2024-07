Atlético-MG x Vasco: duelo de domingo será de defesas ruins no Brasileirão

Milito quer melhorar a defesa da sua equipe - Foto: Atlético







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 15:05 • Belo Horizonte (MG)

Atlético-MG e Vasco entram em campo, neste domingo (21), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. E o confronto marca o encontro de duas das três piores defesas do torneio nacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Atlético-MG tem a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. O Galo sofreu 25 gols em 16 jogos disputados. No entanto, os defensores atleticanos superam, por um gol, os do Vasco: o time carioca tem 26 tentos sofridos.

Camisa Oficial adidas Atlético Mineiro I 2024 Camisa Oficial adidas Atlético Mineiro I 2024 Aproveite para comprar a camisa I deste ano do Galo com parcelas de R$ 70 SEM JUROS na adidas. Quero comprar

O técnico Gabriel Milito lamentou a situação.

-Temos sofrido muitos gols porque enfrentamos grandes equipes e tivemos jogadores a menos (expulsões). Contra o Botafogo, por exemplo, tivemos um a menos, assim como aconteceu contra o Palmeiras e o Flamengo. Só nesses três jogos sofremos onze gols. Isso não é algo que acontece sempre - alertou.

O Atlético-MG passou por meses complicados com expulsões, atletas suspensos ou com as seleções na Copa América. A expectativa agora é de crescimento, sobretudo, diante dos reforços anunciados.

Uma defesa é pior

Se Atlético-MG e Vasco estão com defesas ruins, ambos só não são piores que o Vitória que já levou 28 gols.

Atlético-MG bem a frente

Se a defesa é um problema, o ataque é a solução. Isso porque o Galo tem o terceiro melhor ataque do torneio nacional.

Hulk é um dos líderes do elenco atleticano - Foto: Gilson Lobo/AGIF

O Galo tem 23 tentos marcados, cinco a menos que o líder Botafogo e o terceiro colocado Flamengo, ambos com 28.