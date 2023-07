O atacante Paulo Vitor é um dos reforços do Cruzeiro nesta janela de transferências do meio do ano para a sequência da temporada. O atleta estava no Rio Ave, de Portugal, emprestado pelo Real Valladolid, da Espanha, outro clube do sócio da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) da Raposa, Ronaldo Fenômeno.