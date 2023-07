Antes da chegada do técnico Felipão ao Atlético-MG, o comandante português Bruno Lage esteve na pauta do Galo para substituir o trabalho de Eduardo Coudet. Entretanto, o treinador disse não à proposta alvinegra e agora, aceitou o convite do Botafogo para a vaga de Luís Castro, que deixou o clube na liderança do Brasileirão para assumir o Al Nassr, da Arábia Saudita.