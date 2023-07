O CEO do Atlético-MG, Bruno Muzzi, terá um encontro importante com os possíveis investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Galo, nesta quarta-feira (12), na Arena MRV. Há nove dias da reunião extraordinária que definirá o futuro do clube alvinegro na SAF, o diretor do clube mineiro apresentará o projeto a empresários interessados no negócio com fatias menores. A informação, de antemão, foi trazida pelo jornalista Frederico Ribeiro e confirmada pela Itatiaia.