Depois de perder o primeiro jogo por 3 a 1 no Maracanã, o Atlético-MG não conseguiu quebrar a defesa do Flamengo no jogo de volta da decisão da Copa do Brasil, na Arena MRV, e perdeu por 1 a 0, com gol de Gonzalo Plata, em partida que custou o título da competição nacional. Após a derrota, Éverson, o destaque do Galo na final, lamentou o resultou, mas virou a chave para a Libertadores:

– Eu trocaria todas as boas defesas que eu fiz no jogo de hoje pelo título. Poderia ter falhado no jogo de hoje e a gente ter ganhado, mas infelizmente não aconteceu. Dei meu máximo. Perder um título diante de um grande rival na sua casa é muito ruim, agora é juntar os cacos. Daqui a 20 dias, a gente tem uma grande decisão na Libertadores. É ver o que a gente errou, acabamos perdendo o título no primeiro jogo, onde a gente jogou um pouco abaixo.

– Aqui a gente teve que sair para o jogo, acabamos dando um pouco mais de espaço para a equipe do Flamengo, foi onde eles acabaram criando algumas oportunidades cara a cara, que eu pude fazer boas defesas. Infelizmente perdemos um título importante, mas temos mais um título para brigar daqui a 20 dias.

Éverson foi o principal jogador alvinegro na Arena MRV, com oito defesas, cinco delas difíceis, durante os 90 minutos. Confira os números do goleiro:

8 defesas (!)

5 defesas em finalizações na área (!)

89% bolas defendidas (!)

27/30 passes certos (90%!)

6/9 passes longos certos (67%!)

Agora, o Atlético-MG terá cerca de 10 dias de descanso, por conta da Data Fifa, e volta a campo contra o Botafogo, na Arena MRV, na quarta-feira, dia 20, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida será uma preparação para o que o time de Gabriel Milito deve enfrentar na final da Libertadores, no dia 30, contra o time carioca.

