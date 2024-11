Após o apito final do empate de 0 a 0 entre Atlético-MG e Botafogo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência, o goleiro Éverson deu entrevista ao SporTV, na beira do gramado. Em meio a confusão pós-jogo, o camisa 22 do Galo falou sobre a partida desta quarta-feira (20), projetou o confronto da Final Única da Libertadores e criticou até o dono do alvinegro carioca, John Textor.

- Pelas circunstâncias do jogo, com um a menos desde o primeiro tempo, é um ponto a se considerar. O time do Botafogo quis arrumar confusão. O próprio dono do clube consegue arrumar muita repercussão fora questionando a arbitragem, mas infelizmente está aí muita confusão. Mas a gente tem que focar no nosso, sabemos que temos que focar no Brasileiro, mas diante de todas as circunstâncias, esse é um ponto que tem que ser comemorado, pois foi contra um adversário que briga pelo título e jogamos mais de 50 minutos com um a menos - disse.

- Não muda nada, vão ser duas equipes que chegaram à final por méritos, duas grandes equipes que vão brigar por esse título - inédito para eles -, mas também inédito para vários de nossos jogadores. Então, com certeza vai ser um jogo nervoso, onde a gente tem que trabalhar muito se quiser vencer um adversário tão difícil como é o Botafogo - respondeu o goleiro Éverson.

No próximo sábado (21), o Galo encara o São Paulo, no Morumbis, às 21h30m, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de uma vitória depois de oito jogos sem vencer.

