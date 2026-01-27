Estreia no Brasileirão: As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Palmeiras

Nesta quarta-feira (28), às 19h, o Atlético enfrenta o Palmeiras na Arena MRV, em duelo válido pela estreia do Campeonato Brasileiro de 2026. Para a partida, Jorge Sampaoli deve levar a campo um primeiro esboço do melhor Galo que tem à disposição nesta temporada, já apresentando as ideias de jogo e as opções que o treinador pretende utilizar ao longo do ano.

Nesta quarta-feira (28), às 19h, o Atlético enfrenta o Palmeiras na Arena MRV, em duelo válido pela estreia do Campeonato Brasileiro de 2026. Para a partida, Jorge Sampaoli deve levar a campo um primeiro esboço do melhor Galo que tem à disposição nesta temporada, já apresentando as ideias de jogo e as opções que o treinador pretende utilizar ao longo do ano.

continua após a publicidade

+Aposte no Atlético contra o Palmeiras pelo Brasileirão

A grande vitória de virada sobre o Cruzeiro no clássico, a primeira do Atlético na temporada 2026, elevou a expectativa para o início do Campeonato Brasileiro. O clima de pressão, que já existia em função dos resultados anteriores (quatro empates em quatro partidas), foi amenizado após o triunfo no duelo mais importante do estadual.

Além disso, a situação do Atlético no Campeonato Mineiro tornou-se mais tranquila e acessível na briga por uma vaga nas semifinais. Caso não tivesse vencido o clássico, a classificação seria bastante difícil, e o risco de uma eliminação precoce era iminente.

continua após a publicidade

A estreia no Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras, um dos principais candidatos ao título, será um grande teste inicial para o elenco do Atlético, que passou por uma profunda reformulação. Até o momento, o clube já anunciou a chegada de seis reforços e liberou dez jogadores para outras equipes.

Para a competição, o objetivo do Galo é claro: voltar a ser competitivo e deixar para trás as duas últimas temporadas, quando o clube não priorizou o torneio e acabou flertando com o rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Opções de Sampaoli para escalar o Atlético contra o Palmeiras

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel, Vitão

Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael, Renan Lodi, Ángelo Preciado

Meias: Alan Franco, Alexsander, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Igor Toledo, Cissé, Victor Hugo, Patrick, Reinier, Maycon, Índio

Atacantes: Cadu, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo, Cuello, Júnior Santos, Alan Minda e Cassierra

Lesiondos: Lyanco