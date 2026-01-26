menu hamburguer
Atlético Mineiro

Atlético-MG libera Biel para negociar com clube do exterior e encaminha saída do atacante

Jogador era alvo de muitas críticas, principalmente após a final da Sul-Americana

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 26/01/2026
15:27
Biel em Atlético x Juventude pelo Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Biel em Atlético x Juventude pelo Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O atacante Biel está próximo de deixar o Atlético. O jogador, de 24 anos, foi liberado pelo clube para negociar com uma equipe do exterior.

Biel tem contrato de empréstimo com o Galo até o fim de julho, mas seus direitos econômicos pertencem ao Sporting, de Portugal. Diante da possibilidade de transferência, o Atlético autorizou o atleta a avançar nas tratativas fora do país.

A liberação foi confirmada nesta segunda-feira por meio da assessoria de comunicação do clube. Em nota oficial, o Atlético informou: "O atacante Biel está em negociação com um clube do exterior. O atleta foi autorizado a viajar para realizar exames médicos."

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Biel pelo Atlético

Biel foi contratado por empréstimo pelo Atlético em julho do ano passado para suprir a carência do elenco nas posições de lado de ataque, setor que enfrentava dificuldades naquele momento.

No entanto, o jogador não conseguiu se firmar em seu retorno ao futebol brasileiro e acabou ficando marcado negativamente no clube. A atuação mais emblemática, e que desgastou ainda mais sua relação com a torcida, ocorreu na final da Copa Sul-Americana contra o Lanús. Na ocasião, o atacante desperdiçou uma chance clara, cara a cara com o goleiro, nos minutos finais da partida, além de perder uma cobrança na decisão por pênaltis.

Ao todo, Biel disputou 24 partidas com a camisa do Galo, somando apenas duas assistências e um único gol marcado. Nesta temporada, o atacante não foi utilizado em nenhuma partida, cenário que já indicava sua saída iminente do clube.

Biel em entrevista após Atlético-MG x Lanús (Foto: Reprodução)
Biel em entrevista após Atlético-MG x Lanús (Foto: Reprodução)

